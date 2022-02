Liverpool zerlegt Leeds und verkürzt Rückstand auf ManCity

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat in der Premier League den sechsten Sieg in Folge eingefahren und den Abstand zu Manchester City weiter verkürzt. Die Reds setzten sich am Mittwoch in einem Nachholspiel gegen Leeds United verdient mit 6:0 (3:0) durch und liegen nur noch drei Punkte hinter Meister City (63) und Pep Guardiola.

Liverpool sorgte gleich im ersten Durchgang für klare Verhältnisse: Superstar Mohamed Salah verwandelte zwei Elfmeter (15./35.), außerdem erzielte der ehemalige Schalker Joel Matip sein erstes Saisontor (30.) für die klar überlegenen Gastgeber. Im zweiten Durchgang erhöhten noch Afrika-Cup-Gewinner Sadio Mane (80./90.+1) und Abwehrchef Virgil van Dijk (90.+3).

Tottenham Hotspur verpasste vier Tage nach dem Last-Minute-Sieg bei ManCity (3:2) einen weiteren wichtigen Erfolg im Kampf um die Europapokalplätze. Die Spurs verloren bei Abstiegskandidat FC Burnley mit 0:1 (0:0) und liegen bei zwei Spielen weniger weiterhin drei Zähler hinter West Ham United und Platz fünf.

Bild: Imago