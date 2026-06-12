Ljubicic erstmals dabei: ÖFB-Team bei Training vollzählig

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Freitag-Training in Santa Barbara vollzählig absolviert.

Erstmals dabei war der nachnominierte Dejan Ljubicic, der am Donnerstag im Teamcamp eingetroffen war. Der am Mittwoch nachgereiste Christoph Baumgartner, der in Kalifornien seine Reha absolviert, beobachtete die Einheit auf Krücken vom Spielfeldrand. Für die ÖFB-Kicker war es die erste Einheit nach 48 Stunden, am Donnerstag hatten die Spieler frei.

(APA) / Bild: GEPA