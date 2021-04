Ljubicic: “Ich habe schon eine Entscheidung getroffen”

via

via Sky Sport Austria

Der Abgang von Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic nimmt immer konkretere Formen an. Am Donnerstag weilte Ljubicic zu Transfergesprächen in Italien. Im Sky-Interview nach dem 4:0-Sieg gegen die WSG Tirol sprach der 23-Jährige über seine Zukunft.

“Die Verantwortlichen von Rapid wissen, dass ich weg war. Mehr sage ich nicht, ich konzentriere mich auf Rapid und auf die restlichen Spiele. […] Ich habe schon eine Entscheidung getroffen. Die Verantwortlichen von Rapid wissen es schon”, erklärt Ljubicic.