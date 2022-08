Ljubicic in der Startelf: Die Aufstellungen im CL-Playoff

Am Dienstagabend geht es in den Hinspielen des CL-Play-offs um die letzten Tickets in der Königsklasse. In den drei Spielen mischen auch zwei Österreicher mit: Phillipp Mwene bei PSV Eindhoven und Robert Ljubicic bei Dinamo Zagreb. Robert Ljubicic steht bei Zagreb in der Startelf, Phillipp Mwene sitzt bei PSV vorerst nur auf der Bank.

Die UEFA Champions League am Dienstag

Das sind die Aufstellungen in den Play-off-Hinspielen der UEFA Champions League

Glasgow Rangers vs. PSV Eindhoven

Aufstellung Rangers: MxLaughlin – Tavernier, Sands, Goldson, Barisic – Davis, Lundstram, Lawrence – Tillman, Kent, Colak

Aufstellung PSV: Benitez – Teze, Ramalho, Obispo, Max – Sangare, Gutierrez, Veerman – Saibari, De Jong, Gakpo (Mwene vorerst auf der Bank)

FK Bodo/Glimt vs. Dinamo Zagreb

Aufstellung Bodo: Haikin – Sampsted, Amundsen, Höibraten, Wembangomo – Vetlesen, Hagen, Saltnes – Mvuka, Salvesen, Pellegrino

Aufstellung Dinamo: Livakovic – Ristovski, Sutalo, Lauritsen, Ljubicic – Ademi, Misic – Spikic, Baturina, Orsic – Drmic

FC Kopenhagen vs. Trapzonspor

Aufstellung Kopenhagen: Ryan – Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen – Zeca – Haraldsson, Lerager, Falk, Claesson – Pep Biel

Aufstellung Trapzonspor: Ugurcan – Stryger Larsen, Denswil, Hugo, Eren – Siopis – Abdülkadir, Bakasetas – Kouassi, Cornelius, Trezeguet

Bild: Imago