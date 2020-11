Ljubicic-Verletzung: Rapid-Präsident Bruckner bestätigt längeren Ausfall

via

via Sky Sport Austria

Doppeltes Verletzungspech bei den Wiener Vereinen: Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic und Austria-Stürmer Christoph Monschein werden für längere Zeit ausfallen.

In der heutigen Ausgabe von “Talk und Tore gehen beide auf die Verletzungsdauer der Profis ein. “Er (Ljubicic, Anm.) wird wahrscheinlich heuer nicht mehr spielen. Er wird glaube ich in sechs Wochen wieder mit dem leichten Training beginnen”, erklärt Rapid-Präsident Martin Bruckner in Hinblick auf die Ausfallzeit des SCR-Mittelfeldspielers. Mittlerweile bestätigte auch der Vereinen einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk und einen Ausfall zumindest bis Jahresende.

Auch Christoph Monschein wird für das restliche Jahr ausfallen: “Schade für uns. Gerade in der Coronazeit tut jede Verletzung besonders weh”, stellt Austria-Manager Markus Kraetschmer fest.