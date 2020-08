via

Lok Zagreb hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Zweitrundenspiel der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch daheim gegen Rapid abgeliefert. Der kroatische Vizemeister gewann am Freitag in der zweiten Liga-Runde im eigenen Stadion gegen Rijeka durch ein Tor von Dino Halilovic (53.) mit 1:0, der frühere Austria-Verteidiger Petar Gluhakovic spielte beim Hauptstadtclub durch.

Zum Saisonauftakt hatte es für Lok Zagreb ein 0:6 gegen Champion Dinamo Zagreb gesetzt.

