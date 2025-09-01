Lookman gibt grünes Licht für Bayern-Wechsel – Atalanta stellt sich quer

Ademola Lookman hat grünes Licht für einen Wechsel zum FC Bayern gegeben, doch Atalanta Bergamo stellt sich quer.

Eine Einigung zu den gebotenen Konditionen (Leihe mit Kaufoption) ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr unrealistisch, Lookman befindet sich weiterhin in Italien.

Der 27-jährige Engländer ist in der offensiven Dreierreihe flexibel einsetzbar und führte Atalanta in der Saison 2023/24 sensationell zum Europa-League-Triumph.

Im Finale besiegten die Italiener Bayer 04 Leverkusen mit 3:0. Lookman erzielte in Dublin alle drei Tore. In Bergamo verfügt der Angreifer noch über einen Vertrag bis 2027.

Noch kein Bayern-Deal fix

Wie schon am Freitag berichtet: Der FCB würde neben Nicolas Jackson gerne einen weiteren Offensivspieler verpflichten. Bislang ist aber noch kein Deal fix.

