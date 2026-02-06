Los-Angeles-Rams-Quarterback Stafford erstmals MVP in NFL

Quarterback Matthew Stafford von den Los Angeles Rams ist zum ersten Mal in der National Football League (NFL) zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt worden.

Der 37-Jährige wurde drei Tage vor der Super Bowl als MVP geehrt. Stafford war mit den Rams in den Play-offs an den Seattle Seahawks gescheitert, die in der Nacht auf Montag (00.30 Uhr) auf die New England Patriots treffen werden. Deren Quarterback, Drake Maye, belegte bei der Wahl Rang zwei.

Stafford hatte mit 4.707 Yards Raumgewinn nach Pässen und 46 Touchdowns die Bestwerte der NFL in beiden Kategorien vorzuweisen. Auch seine Quote von Touchdowns zu Interceptions war besser als die aller anderen Quarterbacks in der Liga. Stafford hatte in der Saison eine Phase von acht Partien mit insgesamt 28 Touchdown-Pässen und keiner Interception.

(APA) Foto: Imago