Lothar Matthäus & Peter Stöger als Sky Experten beim UEFA Champions League Rückspiel-Hammer FC Bayern – Villarreal und Real Madrid – Chelsea am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Das entscheidende Duell zwischen dem FC Bayern und Villarreal am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Zeitgleich empfängt David Alaba mit Real Madrid den FC Chelsea im Estadio Santiago Bernabeu – live auf Sky Sport Austria 2

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger, sowie Sky Analyse-Experte Marko Stankovic

Die Viertelfinal-Entscheidungen am Mittwoch ab 20:00 Uhr mit Liverpool gegen Benfica und Atletico Madrid gegen Manchester City live bei Sky Sport Austria

Die Rückspiele am Mittwoch mit den Sky Experten Didi Hamann, Marc Janko und Sky Analyse-Experte Marko Stankovic

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Sky feiert die Saison 2021/22 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Die Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League boten Fußball-Fans magische Momente, spektakuläre Tore und eine große Überraschung. In den entscheidenden Rückspielen kommende Woche wird sich zeigen, wer in diesem Jahr den Einzug unter die letzten vier Teams schafft. Sky Sport Austria zeigt alle Partien, darunter den Rückspiel-Hammer FC Bayern gegen Villarreal, live als Einzelspiele sowie alternativ in der Original Sky Konferenz.





Die Aufholjagd der Bayern gegen Villarreal mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger am Dienstag

Nach der Auslosung sprachen viele über das optimale Los des FC Bayern gegen Europa League Sieger Villarreal. Im Hinspiel zeigten die Spanier allerdings das auch mit ihnen zu rechnen ist, wenn es um den Aufstieg ins Halbfinale geht. Das gelbe U-Boot sorgte dank eines Treffers in der ersten Halbzeit für die große Überraschung und den 1:0 Sieg. Dabei hatte die Mannschaft von Unai Emery sogar einige Möglichkeiten auf ein zweites Tor. Vor heimischen Publikum will der FC Bayern jedoch zeigen, dass er zu den Top-Vier des europäischen Fußballs gehört. Ob Robert Lewandowski und Co. den Turnaround schaffen, ist am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Moderatorin Constanze Weiss führt gemeinsam mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger durch den Fußballabend. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.



Parallel empfängt Real Madrid den Titelverteidiger Chelsea im Santiago Bernabeu. Dank einer Gala von Karim Benzema, der gleich drei Mal traf, haben David Alaba und die Madrilenen eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel. Kann sich das weiße Ballett für das letztjährige Halbfinal-Aus revanchieren oder feiern die Blues ein Comeback? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2.



Das spannungsgeladene Duell zwischen Atletico Madrid und Manchester City mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko am Mittwoch

Atletico Madrid sorgte im Hinspiel bei Manchester City für ein Novum. Bei der 0:1 Niederlage im Nordwesten Englands gaben die Rojiblancos keinen einzigen Schuss in Richtung City-Keeper Ederson ab. Lange hielt die Mannschaft von Diego Simeone zwar das 0:0, doch Kevin de Bruyne sorgte schlussendlich doch für den verdienten Sieg von Manchester City. Im Rückspiel im Wanda Metropolitano sind nun auch die offensiven Fähigkeiten Atleticos gefragt. Das entscheidende Rückspiel gibt es am Mittwoch live auf Sky Sport Austria 3. Sky Anchor Martin Konrad begrüßt ab 20:00 Uhr die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.



Im zweiten Spiel des Abends gastiert Benfica Lissabon beim FC Liverpool. Jürgen Klopps Mannschaft steht nach dem 3:1 Auswärtserfolg bereits mit einem Bein im Halbfinale. Ob Benfica die Sensation an der Anfield Road gelingt oder der große Favorit Liverpool unter die letzten Vier einzieht, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.



Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.



Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.



Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.





Die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:



Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Real Madrid – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: FC Bayern München – FC Villarreal live auf Sky Sport Austria 3



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Lothar Matthäus & Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic



Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: FC Liverpool – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Atletico Madrid – Manchester City live auf Sky Sport Austria 3



Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago