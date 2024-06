„Lücke schließen“: Rapid nimmt Jagd nach Bundesliga-Trio auf

Im Schatten der laufenden Fußball-EM in Deutschland hat auch Rapid die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison wieder aufgenommen. Trainer Robert Klauß versammelte am Montag ohne die EM-Starter 28 Spieler, darunter Rückkehrer Louis Schaub und die neuen Verteidiger Jean-Philippe Raux Yao und Benjamin Böckle zur ersten schweißtreibenden Trainingseinheit. Sportchef Markus Katzer verzichtete darauf, der Mannschaft beim Start einen (zu) großen Rucksack umzuhängen.

Titelansagen hält Katzer für den Tabellenvierten von 2023/24 und 2022/23 nicht angebracht. „Ich finde das nicht gescheit, das werde ich sicher nicht machen. Fakt ist: Wir wollen um die Top-drei-Plätze spielen. Wir waren in den letzten Jahren keine Top-drei-Mannschaft, weil es Sturm, Salzburg und der LASK einfach besser gemacht haben.“

Sturm habe gezeigt, dass auch Salzburg schlagbar ist. Einholen will Rapid zunächst den drittplatzierten LASK. „Wir müssen die Lücke schließen.“ Viel hat schon letztes Jahr nicht gefehlt, letztlich waren es auch wegen des Fokus‘ auf das letztlich verlorene Cupfinale sechs Punkte Rückstand auf die Linzer. Dennoch warnte Katzer vor übertriebener Erwartungshaltung. „Unsere Gegner schlafen nicht, die machen alle einen Step. Man muss wissen, wen man als Gegner hat.“

Mit seiner Arbeit zwischen den Saisonen ist der Sport-Geschäftsführer zufrieden. „Mit überschaubaren Mitteln“ sei der ungarische EM-Starter und Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla vom „Projekt“ Rapid überzeugt worden. Wie Bolla ablösefrei verpflichtete Katzer auch den jungen Innenverteidiger Raux Yao aus Frankreich. Routinier Schaub und Abwehrtalent Jakob Schöller kosteten jeweils kolportierte 500.000 Euro, zudem wurde Leihspieler Isak Jansson fix verpflichtet.

Laut Katzer sind weitere Zu- aber auch Abgänge möglich, die Anfragen für Rapidler seien mehr geworden. Der Name Fally Mayulu taucht in der Gerüchteküche immer wieder auf. Vorerst stimme die Richtung, ist Katzer überzeugt. „Die Euphorie ist brutal, ich will kein Euphoriebremser sein, aber wir müssen erst trainieren. Wir haben ganz gute Transfers gemacht, aber die sind dann auch erst so gut, wie sie wirklich spielen.“ Nachsatz: „Man muss auch vorsichtig sein. Wir haben mit Grüll (Bremen/ablösefrei) und Querfeld (Union Berlin/2,5 Mio. Euro) zwei absolute Stammspieler verloren.“

Klauß will bis zum Pflichtspiel-Auftakt (2. EL-Quali-Runde) Ende Juli u.a. eine „flexiblere Ausrichtung“ – das Spiel mit zwei Stürmern – einstudieren. Er hofft auch noch auf ein, zwei Qualitätsspieler, um den Konkurrenzkampf zu beleben. „Wenn man eine Lehre zur letzten Saison zieht, so ist es die, dass wir gegen Ende hin zu wenig Konkurrenzkampf hatten und nicht gleichwertig ersetzen konnten.“ Verletzungen spielten dabei eine große Rolle. Auch deshalb hat Rapid den Athletiktrainer ausgewechselt.

Mit Bolla, Nenad Cvetkovic, Raux Yao und Böckle wird sich die mögliche neue Viererabwehrkette erst finden müssen. „Es ist immer Chance und Risiko. Ich glaube, dass wir gute Transfers gemacht haben in der Viererkette. Ich denke, dass sie zu uns passen und uns verstärken werden“, sagte Rapids Trainer über die „notwendige Kaderauffrischung“.

Das erste Testspiel steigt am Freitag bei Landesligist SC Herzogenburg, es folgen im Rahmen des Mühlviertel-Trainingslagers Spiele gegen Slavia Prag (6. Juli/Bad Leonfelden, 17.00 Uhr) und Debrecen (13., Hausmening, 16.30). Abschließender Form- und Härtetest ist der AC Milan in Hütteldorf (20., 17.30).

(APA) / Artikelbild: GEPA