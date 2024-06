Rapid verpflichtet neuen Linksverteidiger

undDer SK Rapid hat Linksverteidiger Benjamin Böckle verpflichtet. Der Vorarlberger wechselt vom deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu den Grün-Weißen und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2027.

Die Ablösesumme für den 22-Jährigen liegt nach Sky-Informationen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Bei Rapid erhält Böckle die Rückennummer 3.

Böckle war in der vergangenen Saison von den Düsseldorfern zu Drittligist Preußen Münster ausgeliehen, feierte den Aufstieg und stand dort in 31 Pflichtspielen auf dem Feld (drei Assists).

Der 1,85 Meter große Linksverteidiger war 2022 vom FC Liefering nach Düsseldorf gewechselt und kehrt nun nach Österreich zurück. Für die ÖFB-Juniorenteams von der U15 bis zur U21 absolvierte Böckle bislang insgesamt 29 Länderspiele.

Böckle-Transfer: Katzer bekräftigt Rapid-Weg

„Mit dem Transfer von Benjamin Böckle unterstreichen wir einmal mehr unseren Weg, den wir mit jungen talentierten Spielern gehen wollen. Er hat eine richtig starke Saison samt Aufstieg in die 2. Deutsche Bundesliga hinter sich, wo er als unumstrittener Leistungsträger einen großen Anteil am Erfolg hatte. Benjamin hat rund 30 Nachwuchsländerspiele absolviert, im Juni bei Werner Gregoritsch in der U21-Nationalmannschaft debütiert und wird uns mit seiner physischen Spielweise weitere Optionen in der Defensive, aber auch im Spiel nach vorne verleihen“, sagt Rapid-Sportchef Markus Katzer zum Transfer.

Neo-Rapidler Böckle selbst sagt: „Nach einer überragenden Saison bei Preußen Münster freue ich mich nun auf meinen neuen Verein. Es erfüllt mich mit Stolz für so einen großen Klub wie den SK Rapid spielen zu dürfen und ich bin dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen. Ich habe bereits das Trainingszentrum und natürlich auch das Stadion besuchen können und bin beeindruckt von den tollen Bedingungen und freue mich sehr auf meine neuen Mannschaftskollegen, das Trainerteam und natürlich besonders auf die ersten Auftritte vor der großen grün-weißen Anhängerschaft. Ich bin von der guten Qualität des Kaders überzeugt und werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Bild: Imago