Lustenau gibt Stammspieler nach Belgien ab

Mittelfeldspieler Mame Wade verlässt Austria Lustenau und wechselt in die belgische erste Liga. Der 23-jährige Senegalese unterschreibt bei RAAL La Louvière. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Vereine stillschweigend.

Wade war erst im Sommer 2025 vom FC Wacker Innsbruck nach Lustenau gewechselt und entwickelte sich auf Anhieb zu einer festen Größe im Team. In seiner einzigen Saison im Trikot der Austria absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 29 Pflichtspiele, in denen ihm sieben Tore und fünf Assists gelangen. Mit seinen starken Leistungen hatte er maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Vorarlberger.

Sportdirektor Dieter Alge zeigt Verständnis für den Wechsel: „Wade verlässt unseren Verein, um den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn zu gehen. Natürlich hätten wir ihn gerne auch in der Bundesliga im Trikot der Austria gesehen. Gleichzeitig konnten wir uns mit RAAL La Louvière auf eine für alle Seiten angemessene Lösung einigen. Wir sind Wade für seinen Beitrag in der letzten Saison sehr dankbar und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich wie persönlich nur das Beste.“