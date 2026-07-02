Neuzugang: LASK verpflichtet Dauerbrenner für Defensive

Neuzugang beim LASK von der Insel: Innenverteidiger Miguel Freckleton wechselt vom schottischen Ligapokalsieger St. Mirren nach Oberösterreich.

Der englische Defensivspezialist unterschreibt beim Doublesieger einen Vertrag bis Sommer 2029 und soll die Defensive mit seiner „physischen Präsenz, Schnelligkeit und Kopfballstärke“ verbessern. Besonders auffällig: In der abgelaufenen Saison spielte Freckleton ganze 47 Pflichtspiele über die gesamte Distanz durch, zudem erzielte er vier Ligatore.

Ausgebildet wurde der 22-Jährige zuvor unter anderem bei Sheffield United und den Bristol Rovers.

Buric: „Trotz internationalem Interesse für den LASK entschieden“

„Es freut uns, dass sich Miguel trotz großen internationalen Interesses für uns entschieden hat. Er ist ein junger Innenverteidiger, der bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann“, begrüßt Sportdirektor Dino Buric den Neuzugang.

Auch dieser freut sich über seinen Bundesliga-Transfer: „Ich habe mich dafür entschieden, weil ich hier die Chance sehe, mich als Fußballer weiterzuentwickeln. Es ist ein neues Kapitel in meiner Karriere.“