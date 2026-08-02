Lustenau punktet gegen Ried bei Bundesliga-Comeback

Austria Lustenau hat die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga mit einem Punktgewinn gefeiert.

Der Aufsteiger trennte sich am Sonntag im Heimspiel von der SV Ried mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1). Dominik Weixelbraun (26.) brachte die Vorarlberger in Führung, Jussef Nasrawe (34.) traf für die Rieder, die damit auch im 17. Bundesligaduell mit der Lustenauer Austria ungeschlagen blieben.

Weixelbraun und Nasrawe treffen

Der neue Ried-Coach Mario Despotovic, der fünf Neue in seiner Startelf aufbot, sah zunächst viel Ballbesitz bei seinem Team und zwei aussichtsreiche Situationen durch Kopfbälle von Samuel Chukwudi (13.) und Evan Aisowieren (15.). Mit ihrer ersten Chance gingen aber die Lustenauer in Führung. Nach einem schnellen Vorstoß über Seydou Diarra auf der linken Seite nahm Weixelbraun eine perfekte Flanke von Danilo Soares direkt und traf (26.). Die Rieder Antwort kam rasch, ein Flachschuss von Nasrawe aus gut 20 Metern fand den Weg ins Tor (34.).

Beide Mannschaften hatten danach noch je eine Top-Chance auf eine Pausenführung: Sacha Delaye konnte einen Patzer der Rieder Verteidigung nicht nutzen, sein Heber fiel zu kurz aus (44.). Auf der Gegenseite parierte Torhüter Domenik Schierl einen Schuss von Aisowieren (45.).

In der 56. Minute jubelten die Rieder, aber zu früh. Nach minutenlangem VAR-Check wurde ein Treffer von Jaedin Rhodes wegen Abseits aberkannt. Die Gäste drängten im Finish auf den Sieg und vergaben in der Nachspielzeit auch die größte Chance auf den Lucky Punch. Pape Sissoko kam nicht richtig an eine Flanke und konnte den Kopfball nicht platziert setzen (92.).

Die Tore im VIDEO:

Tor – 1:0 Dominik Weixelbraun (26.)

Tor – 1:1 Yussef Nasrawe (34.)