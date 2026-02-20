Lustenau schlägt Kapfenberg – SKN unterliegt der Vienna

Das neue Jahr in der 2. Liga hat am Freitag mit einem 2:1-Heimsieg von Austria Lustenau über den Kapfenberger SV begonnen.

Die Vorarlberger gingen durch einen von William Rodrigues verwandelten Elfer in Führung (53.), nach dem 1:1 von Meletios Miskovic (60.) sorgte Pius Grabher (93.) für den Erfolg der Gastgeber, die damit zumindest vorerst auf Rang eins sprangen. Der Ausgleich der Kapfenberger durch Adrian Marinovic (95.) wurde wegen angeblichen Abseits aberkannt.

Wenig später geriet St. Pölten bei der Vienna durch ein Kopfballtor von Bernhard Zimmermann in Rückstand (45.+1). Den Niederösterreichern glückte zwar durch Valentin Ferstl der Ausgleich, doch ausgerechnet in einer guten Phase der Gäste stellte Seo Jong-min per Strafstoß auf 2:1 für die Wiener (81.).

(APA)/Bild: GEPA