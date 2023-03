Die Fußballerinnen von Titelverteidiger Olympique Lyon müssen um den Einzug ins Halbfinale der Champions League zittern.

Der Rekordsieger aus Frankreich verlor am Mittwoch das Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor des Abends erzielte die Norwegerin Guro Reiten mit einem Schlenzer ins lange Eck (28.). Das Rückspiel findet am 30. März in London statt. Am Abend war Paris Saint-Germain mit ÖFB-Kickerin Marina Georgieva gegen VfL Wolfsburg gefordert.

(APA)/Bild: Imago