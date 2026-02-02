„Macht Eure Arbeit“: Wolff schießt gegen Kritiker zurück

Teamchef Toto Wolff will von einer klaren Favoritenrolle von Mercedes für die anstehende große Reform-Saison der Formel 1 nichts wissen. Zudem schickte der 54-jährige Wiener wegen des angeblichen Motoren-Tricks der Silberpfeile eine klare Botschaft an die misstrauische Konkurrenz. „Wie kann ich es am besten sagen, ohne despektierlich zu sein“, meinte Wolff in einer digitalen Medienrunde am Tag der offiziellen Vorstellung des FW17: „Macht Eure Arbeit.“

Streitpunkt ist das sogenannte Verdichtungsverhältnis, das das Verhältnis zwischen dem größten und dem kleinsten Volumen eines Zylinders abbildet. Mercedes soll aus Sicht der Konkurrenten einen Trick gefunden haben, über dem eigentlich erlaubten Verhältnis von 16:1 zu liegen. Angenommen wird, dass Mercedes und auch Red Bull bei ihrem ersten eigenen Motor eine Möglichkeit gefunden haben, ein höheres Verdichtungsverhältnis im Fahrbetrieb und damit bei höheren Temperaturen zu erreichen.

Wolff bezeichnete die Kritiker als „Nörgler, die um die Ecke kommen und sagen: ‚Das gefällt uns nicht‘.“ Die Regularien, deren Interpretation und deren Umsetzung seien völlig klar. „Vielleicht suchen Sie nach Ausreden für ihr internes Stakeholdermanagement, dass etwas nicht legal ist“, befand Wolff. „Also bitte, wenn sie sich selbst unterhalten wollen damit, ist gut.“

Wolff: „Würde uns nicht als klaren Favoriten einordnen“

Mit dem Großen Preis von Australien am 8. März in Melbourne (live auf Sky – streame die Formel 1 mit Sky X live) beginnt wieder eine neue Motorenära in der Formel 1 mit ihren V6-Turbomotoren. Fast 50 Prozent der Leistung liefert nun die Batterie, der Kraftstoff ist hundert Prozent synthetisch. Auch die Aerodynamik der nun kürzeren und schmaleren Autos wurde massiv überarbeitet.

Vor den ersten öffentlichen Testfahrten in der kommenden Woche betonte Wolff, dass sein Team realistisch mit dabei sein sollte im Kampf um Siege und „dann hoffentlich auch eine WM. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich uns definitiv nicht als klaren Favoriten einordnen.“ Bisher gab es nur private Runden der Teams in Barcelona.

(APA) / Bild: Imago