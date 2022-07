Mader zufrieden: „Die Kooperation mit Clermont funktioniert“

via

via Sky Sport Austria

Für den Trainer des Bundesliga-Aufsteigers SC Austria Lustenau, Markus Mader, funktioniert die Kooperation mit dem französischen Erstligisten Clermont Foot sehr gut und trägt bereits Früchte, wie Mader in der ersten Saisonausgabe von „DAB I Der Audiobeweis“ erklärt. Auch in dieser Saison sollen neue Spieler von Clermont nach Lustenau kommen.

„Ja, davon bin ich überzeugt. Wurde uns auch so kommuniziert, aber wir wissen noch nicht wer kommen wird. Es können auch Spieler sein, die aktuell noch nicht im Kader von Clermont Foot sind, sondern junge talentierte Spieler, die über Lustenau den Weg in die Ligue 1 schaffen sollen“, so Mader.

Cham und Baiye als Vorbild der Kooperation

Der 54-jährige Lustenau-Coach sieht mit Muhammed Cham und Brandon Baiye zwei Paradebeispiele für eine funktionierende Kooperation zwischen zwei Mannschaften. „Die Beispiele Cham und Baiye haben gezeigt, dass dieser Weg funktionieren kann. Und darum war es uns wichtig, dass diese Spieler den Sprung nach Clermont nun schaffen. Weil wenn sie jetzt ein zweites oder drittes Jahr im Falle von Baiye bei uns geblieben wären, dann wären wir nicht glaubwürdig. Ich denke schon, dass wir letztes Jahr bewiesen haben, dass dieser Weg und diese Kooperation Früchte tragen kann“, sagt Markus Mader bei „DAB I Der Audiobeweis“.

DAB | Der Audiobeweis Folge #152 mit Markus Mader

Bild: GEPA