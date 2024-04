Madrids Depay fällt für Dortmund-Duell aus

Dämpfer für Borussia Dortmunds Viertelfinalgegner Atletico Madrid!

Der niederländische Fußball-Nationalstürmer Memphis Depay wird zumindest das Hinspiel des Champions-League-Duells mit dem deutschen Vizemeister am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame alle UEFA Bewerbsspiele mit dem Sky X-Traumpass!) aufgrund einer nicht näher definierten Muskelverletzung verpassen. Dies berichten AS und Marca übereinstimmend, laut Marca fehlt Depay auch im Rückspiel in der kommenden Woche.

Atletico bestätigte die Meldung zunächst nicht. Die Marca schrieb von einer Ausfallzeit von „drei bis vier Wochen“. Depay habe aufgrund muskulärer Beschwerden bereits das Training am Samstag abbrechen müssen. Der 30-Jährige hat in 20 Ligaspielen fünf Tore erzielt, in der Königsklasse gelang ihm ein Treffer in drei Einsätzen.

(SID)/Bild: Imago