Männer-Weltcup in Chaux-Neuve abgesagt

Der Weltcup der Nordischen Kombinierer Ende nächster Woche (21./22. Jänner) in Chaux-Neuve ist am Montag wegen nicht ausreichender Schneelage abgesagt worden.

Vor dem Heim-Auftritt der Österreicher Ende Jänner in Seefeld stehen damit nur noch die zwei Bewerbe dieses Wochenende in Klingenthal auf dem Programm. Vor den Weltmeisterschaften in Planica geht es dann im Februar noch nach Oberstdorf und Schonach und damit zwei weitere Male nach Deutschland.

