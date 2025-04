Märchen vorbei: Viertligist Cannes verpasst französisches Cup-Finale

Die märchenhafte Pokalreise des französischen Viertligisten AS Cannes hat im Halbfinale ihr Ende gefunden. Der Amateurklub aus dem südfranzösischen Departement Alpes-Maritimes verlor am Mittwoch in der Vorschlussrunde 1:2 (0:1) gegen den Erstligisten Stade Reims, der nun im Endspiel auf den Spitzenklub Paris Saint-Germain trifft.

Hafiz Ibrahim (14.) und der eingewechselte Teddy Teuma (58.) trafen für die Gäste. Cheikh N’Doye (52.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den großen Außenseiter erzielt.

Cannes warf auf dem Weg ins Halbfinale mit Grenoble Foot, dem FC Lorient und EA Guingamp drei Zweitligisten aus dem Wettbewerb. Der Verein spielte zuletzt 1998 in der höchsten französischen Spielklasse, 1932 gewann der Jugendklub von Ikone Zinedine Zidane den Pokal.

(SID)/Bild: Imago