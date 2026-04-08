Mäßige Auftritte in Marseille: Was wird aus Ex-Bayern-Verteidiger Pavard?

Aktuell von Inter Mailand an Olympique Marseille ausgeliehen, zeigt Benjamin Pavard in dieser Saison eine eher schwankende Leistungskurve auf.

Auch aus diesem Grund könnten die Südfranzosen laut eines Berichts des Corriere dello Sport bald beim Serie-A-Klub vorstellig werden, um die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro drücken zu wollen.

Vor Kurzem hatte die L’Equipe vermeldet, dass OM die Klausel aufgrund der inkonstanten Auftritte des 30-jährigen Ex-Bayern-Stars nicht zu der festgeschriebenen Ablösesumme ziehen wollen würde.

Pavard bei Inter bis 2028 unter Vertrag

Ein fester Transfer wäre zu einem niedrigeren Preis allerdings durchaus eine Option. Bei Inter scheint Pavard keine Zukunft mehr zu haben. In Mailand hat der Defensiv-Allrounder noch einen Vertrag bis 2028.

Pavard hatte einst die Nachwuchsabteilung des Lille OSC durchlaufen bis zu den Profis, wechselte dann im Sommer 2016 für fünf Millionen Euro zum VfB Stuttgart, ehe drei Jahre später der 35 Millionen Euro schwere Transfer zum FC Bayern München folgte.

Mit den Bayern gewann der Rechtsfuß unter anderem viermal die Meisterschaft und einmal die Champions League. 2018 wurde er mit Frankreich Weltmeister. Im Sommer 2023 wechselte Pavard schließlich für rund 31 Millionen Euro zu Inter und verbringt diese Saison leihweise in Marseille.

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