Magdeburg gewinnt Verfolgerduell gegen Kaiserslautern

Der 1. FC Magdeburg hat das Verfolgerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen gefeiert.

Zum Abschluss des 28. Spieltags besiegte das Team von Trainer Christian Titz den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (2:0) und verdrängte die Roten Teufel vom Relegationsplatz. Sechs Spieltage vor Saisonende haben beide Teams 46 Punkte auf dem Konto. Baris Atik (29., 43.) war mit zwei Toren der Matchwinner für Magdeburg.

Bei Arena-Jubiläum: Kaminski beschert Schalke den mgadeSieg

Schalke 04 hat in seinem 500. Pflichtspiel in der Veltins-Arena die Feier mit einem Heimsieg gekrönt. Die Königsblauen drehten im Zweitligaspiel gegen den stark abstiegsbedrohten Aufsteiger SSV Ulm einen Rückstand spät noch in ein 2:1 (0:1). Als Elfter haben die Schalker damit nun komfortable zehn Punkte Vorsprung auf Eintracht Braunschweig und den Relegationsplatz, auf den Ulm wiederum nun vier Zähler Rückstand hat.

Vor 61.922 Zuschauern in der 2001 eröffneten Schalker Arena traf Felix Higl kurz vor der Pause zur bis dahin verdienten Gäste-Führung (40.). Paul Seguin (59.) glich nach dem Seitenwechsel aus. Unmittelbar nach einer Gelb-Roten Karte für Adrian Gantenbein (86.) traf Marcin Kaminski (88.) in Unterzahl noch zum Schalker Sieg.

Elversberg wahrt Aufstiegschance

Die SV Elversberg hat ihre Aufstiegschance in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen besiegte das Schlusslicht Jahn Regensburg 6:0 (3:0) und liegt nach zuletzt drei Spielen ohne Dreier wieder in Schlagdistanz zum Relegationsplatz.

Tom Zimmerschied (13.), Carlo Sickinger (36., Handelfmeter), Fisnik Asllani (43., 87.), Semih Sahin (57.) und Robin Fellhauer (65.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Für Regensburg werden die Chancen auf den Klassenerhalt nach der 13. Niederlage im 14. Auswärtsspiel der Saison (ein Unentschieden) immer geringer.

