Die Orlando Magic haben am Samstag ihre „best of seven“-Erstrundenserie in den NBA-Playoffs gegen die Cleveland Cavaliers ausgeglichen.

Mit einem 37:10-Lauf im dritten Viertel machten sie einen Halbzeitrückstand wett und fuhren im vierten Spiel einen 112:89-Sieg ein. In der Serie stellten die Magic auf 2:2. Spiel fünf ist für Dienstag in Cleveland angesetzt.

(APA)/Bild: Imago