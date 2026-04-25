Magic holen Spiel drei gegen die Pistons

Die Orlando Magic sind in der ersten Playoff-Runde der NBA wieder in Führung gegangen. Die Basketball-Franchise aus Florida gewann am Samstagabend in der eigenen Halle 113:105 gegen die Detroit Pistons. In der Best-of-Seven-Serie führen die Magic damit 2:1.

Beste Werfer der Magic waren Guard Desmond Bane und der im Draft 2022 an Position Nummer eins gezogene Paolo Banchero mit jeweils 25 Punkten.

Detroit, Hauptrundensieger der Eastern Conference, lag acht Minuten vor dem Spielende noch mit 17 Punkten zurück. Pistons Starspieler Cade Cunningham (27 Punkte) stellte das Spiel mit zwölf Punkten im Schlussabschnitt auf den Kopf und brachte die Pistons drei Minuten vor Schluss in Führung. Magic.-Forward Franz Wagner traf daraufhin zwei Würfe und brachte die Magic wieder in Front, ehe Paolo Banchero mit einem Dreier zum 113:105-Endstand das Spiel endgültig entschied.

Spiel vier findet in der Nacht auf Dienstag (02.00 Uhr MESZ) erneut in Orlando statt.

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