Magnin im DAB | Der Audiobeweis: „Wir haben eine Rechnung offen mit Admira“

Für Altach-Trainer Ludovic Magnin wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Um den Klassenerhalt noch zu sichern, brauchen die Vorarlberger einen Sieg gegen Admira. Im Sky-Podcast „DAB | Der Audiobeweis“ redet Magnin über seine bisherige Zeit bei den Altachern und über den Druck im Abstiegskampf.

Gegen den Tabellenzehnten Admira muss am Samstag ein Sieg her. Magnin will endlich gegen die Südstädter voll anschreiben: „Wir haben eine Rechnung offen mit Admira, weil wir das letzte Spiel verloren haben mit den Geschichten, die man kennt. Wir haben diese Mannschaft noch nie geschlagen. Es wäre der richtige Zeitpunkt.“

Auch der vorherrschende Druck im Abstiegskampf ist ein großes Thema im Gespräch mit Ludovic Magnin. Der Schweizer musste seit Amtsantritt mit dieser Last umgehen, sieht dennoch einen Vorteil zu den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller.

„Mir ist bewusst, dass es bis zum Ende eng sein wird. Ich habe seit Januar betont, dass wenn wir am letzten Spieltag ein Entscheidungsspiel haben, wir einen riesen Job gemacht haben. Wir kennen das seit sechs Monaten. Wenn ich die Rieder sehe, wie sie nervös drei-Meter-Pässe spielen, dann hoffe ich, dass Admira am Wochenende auch genauso spielen wird. Ich hoffe, der Podcast läuft bis Samstag in der Kabine der Admiraner,“ so Magnin.

Bild: GEPA.