Maguire erhält neuen Vertrag bei Manchester United

Manchester-United-Verteidiger Harry Maguire hat im Old Trafford einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben – mit der Option auf weitere zwölf Monate.

Der 33-Jährige wäre mit seinem bisherigen Vertrag am Ende der Saison vereinslos gewesen. Der neue Deal folgt auf seine Rückkehr in die englische Nationalmannschaft für die Länderspiele im März, in denen er in beiden Partien zum Einsatz kam. Damit steigen seine Chancen, in den WM-Kader von Thomas Tuchel berufen zu werden.

Seit Michael Carrick im Januar das Traineramt übernommen hat, stand Maguire in jedem Spiel in der Startelf und trug maßgeblich zum deutlichen Aufschwung von Manchester United bei. Das Team verlor nur eines der letzten zehn Spiele und kletterte in der Premier League auf Platz drei.

Nach der Vertragsverlängerung sagte Maguire auf der Vereinswebsite: „Manchester United zu vertreten, ist die größte Ehre. Es ist eine Verantwortung, die mich und meine Familie jeden einzelnen Tag stolz macht. Ich freue mich sehr, meinen Weg bei diesem unglaublichen Klub um mindestens eine weitere Saison zu verlängern und weiterhin vor unseren besonderen Fans zu spielen, um gemeinsam noch mehr unvergessliche Momente zu schaffen. Man spürt den Ehrgeiz und das Potenzial dieser aufregenden Mannschaft. Die Entschlossenheit im gesamten Verein, um große Titel zu kämpfen, ist für alle sichtbar – und ich bin überzeugt, dass unsere besten gemeinsamen Momente noch vor uns liegen.“

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