Mahalbasic tritt aus Nationalteam zurück

Der langjährige Nationalteam-Center Rasid Mahalbasic wird Österreichs Auswahl nach dem anstehenden Spiel der Vorqualifikation für die WM 2027 adieu sagen. Wie der 33-Jährige am Sonntagabend bekannt gab, wird die Partie am 22. Februar gegen Armenien im Hallmann Dome in Wien seine letzte im Teamtrikot sein.

Er wolle Platz für jüngere Spieler machen, erklärte Mahalbasic in einem Schreiben an die heimische Verbandsspitze und Teamchef Chris O’Shea. Mahalbasic spielt aktuell in Mexiko bei Halcones UV Xalapa. Es ist die 16. Auslandsstation des in Klagenfurt aufgewachsenen Centers seit 2010.

(APA) / Bild: Imago