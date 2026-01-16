Mahomes in der Reha auf Kurs: „Zum Saisonstart bereit sein“

Gut viereinhalb Wochen nach seiner Knie-OP ist Footballstar Patrick Mahomes in der Reha voll im Soll. „Ich möchte zum Saisonstart bereit sein“, sagte der Quarterback der Kansas City Chiefs in einer Zoom-Konferenz. Die neue NFL-Spielzeit beginnt am 10. September.

Mahomes hatte Mitte Dezember bei der Heimniederlage gegen die Los Angeles Chargers (13:16) einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und sich nur einen Tag später einem Eingriff unterzogen. Auch das Außenband war beschädigt, ansonsten sei im Gelenk aber „alles in Ordnung“ gewesen, so Mahomes.

Zunächst habe er unterschätzt, wie schwer es ihn erwischt hatte. „Ich wusste, dass etwas passiert war, aber als ich wieder ein bisschen laufen konnte, dachte ich, ich hätte vielleicht eine Chance, ins Spiel zurückzukehren“, erinnerte sich Mahomes.

Wegen seiner Ungeduld müsse er nun aufpassen, es nicht zu übertreiben, erklärte der dreimalige Super-Bowl-Champion. Denn Mahomes will möglichst kein Spiel verpassen. „Die Ärzte haben gemeint, es sei möglich, aber ich kann nicht vorhersagen, was im weiteren Verlauf passieren wird“, sagte der 30-Jährige.

Durch die Niederlage gegen die Chargers hatten die Chiefs erstmals seit 2014/15 wieder die Play-offs der National Football League verpasst.

(SID) / Bild: Imago