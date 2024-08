In der 229. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar mit Austria Klagenfurt-Kapitän Thorsten Mahrer. Dabei war unter anderem der große Kaderumbruch im Sommer Thema.

Je elf Zu- und Abgänge gab es beim SK Austria Klagenfurt im Sommer. Unter den Abgängen waren auch viele Stammspieler, die Mannschaft von Trainer Peter Pacult ist nach dem Sommer-Transferfenster kaum wiederzuerkennen.

„Wir haben im Sommer unglaubliche Qualität verloren, keine Frage. Wir haben uns deutlich verjüngt, wir haben viel Talent hinzubekommen. Aber die Jungs müssen sich erst beweisen“, so Mahrer, der in seine fünfte Spielzeit mit den Klagenfurtern geht. „Das wir nicht diese abgebrühte Mannschaft sind, die wir letztes Jahr waren, ist glaube ich klar. Die Zeit muss man uns auch geben. Aber ich habe vollstes Vertrauen in den Kader, den wir haben.“

Mahrer sieht Klassenerhalt als Ziel

Große Ziele, wie beispiel das Erreichen der Meistergruppe zum vierten Mal in Folge, will der 34-Jährige in diesem Jahr aber nicht ausgeben. Stattdesssen visieren die Kärntner den Verbleib in der ADMIRAL Bundesliga an: „Wir haben das Ziel ausgegeben, ganz klar der Klassenerhalt. Nach dem Umbruch wäre alles andere nicht der Realität entsprechend. Natürlich ist das jeden bewusst. Das klare Ziel ist der Klassenerhalt“, so Mahrer.

Die nächste Chance, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, gibt es bereits am kommenden Wochenende. Da gastiert Meister Sturm Graz in Klagenfurt (ab 16:45 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). „Natürlich eine sehr schwere Aufgabe. Ich denke, dass ist ein geiles Spiel für uns“, so Mahrer. „Wir haben eine Mannschaft zu Gast, die international spielt. Ein absoluter Gradmesser. Wir werden als Außenseiter in das Spiel gehen.“

Bild: GEPA