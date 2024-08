Tatar kritisiert Mahrer-Ausschluss: „Vom VAR ein Witz!“

Die Rote Karte für Thorsten Mahrer im Spiel der 2. Runde gegen Rapid sorgte im Nachgang für großes Unverständnis beim Klagenfurt-Kapitän und dessen Trainer Peter Pacult.

Am Mittwoch nahm der „VAR Österreich“ in seinem Rückblick auf das Bundesliga-Wochenende auch zu besagter Szene Stellung und verteidigte dabei den VAR-Eingriff mit anschließender Roter Karte für Mahrer. Nachdem der Verteidiger bereits am Sonntag direkt nach dem Spiel im Sky-Interview seinen Unmut über die Entscheidung geäußert hatte, reagierte Mahrer bei DAB | Der Audiobeweis auf das neueste VAR-Statement.



„Es war nicht viel anderes zu erwarten. Wenn zwei Schiedsrichter nach Videostudium zu der Entscheidung kommen, glaube ich nicht, dass sie sich hinstellen und sagen: ‚Unsere Schiedsrichter haben das falsch bewertet.‘ Das wäre ein Eingeständnis in eine Richtung, in die sie nicht gehen wollen“, sagte Mahrer.

Tatar: „Was ist bitte mit dem Strafsenat?“

Auch Sky-Experte Alfred Tatar kann die VAR-Entscheidung nicht nachvollziehen. „Das war maximal ein Foulspiel. Bei gutem Willen kann man die Gelbe Karte vielleicht auch noch akzeptieren, aber selbst die ist übertrieben. Der Ball ist Richtung Toroutlinie und weg von der ersten Stange gegangen. Der VAR spricht in seiner Aussendung von einem offenen Raum hinter Mahrer. Aber da fehlt der Ball. Offener Raum hin oder her. Man muss auch den Ball in die Bewertung einbeziehen“, sagte Tatar.

Der Sky-Experte zog anschließend ein deutliches Urteil: „Erstens: Vom VAR ein Witz! Auch vom Schiedsrichter, dass er nicht die Eier hatte, zu sagen: ‚Das ist ein Blödsinn, das ist kein Rot.'“

Auch der Strafsenat musste sich von Tatar harte Kritik anhhören. „Zweitens: Was ist bitte mit dem Strafsenat? Welche Leute sitzen dort? Kennen die sich überhaupt im Fußball aus? Bei so etwas kann man dann dochmal sagen, dass es keine Sperre gibt. Aber ich habe genug Erfahrung mit dem Strafsenat und ich kann euch sagen: Naja“, so Tatar.

Für seine Rote Karte wurde Mahrer vom Strafsenat der Bundesliga für eine Partie gesperrt.

Bild: GEPA