In der 229. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar mit Austria Klagenfurt-Kapitän Thorsten Mahrer.

Themen sind u.a. die Rote Karte im Spiel gegen den SK Rapid und der Video Assistant Referee. Wie schwierig wird zudem die Umbauphase bei den Kärtnern nach den vielen Abgängen im Sommer? Was sind die Ziele des SK Austria Klagenfurt in dieser Saison? Und was für eine Zukunft kann sich der 34-jährige Verteidiger nach der Karriere vorstellen?

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #229 mit Thorsten Mahrer