Mahrez vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Riyad Mahrez hat die Erlaubnis erhalten, die Saisonvorbereitungstour von Man City in Japan und Südkorea zu verpassen, um seinen Wechsel nach Saudi-Arabien zu vollziehen. Ilkay Gundogan hat den Triple-Sieger in diesem Sommer bereits verlassen, während die Zukunft von Kyle Walker und Bernardo Silva ungewiss ist.

Al Ahli hat sich nach Sky UK-Infos mit Manchester City über die Verpflichtung von Riyad Mahrez für 30 Millionen Pfund geeinigt.

Mahrez hat die Erlaubnis erhalten, die Saisonvorbereitungstour von Manchester City in Japan und Südkorea zu verpassen, um den Wechsel abzuschließen. Der 32-jährige algerische Nationalspieler wird sich diese Woche einer medizinischen Untersuchung unterziehen, bevor er einen Dreijahresvertrag unterschreibt.

Seit er 2018 von Leicester zu City wechselte, hat Mahrez vier Premier-League-Titel, zwei FA-Cups, drei Carabao-Cups und die Champions League gewonnen. Mahrez kam im Sommer 2018 für die damalige Rekordsumme von 60 Millionen Pfund ins Etihad-Stadion, nachdem er in der Premier-League-Saison 2015/16 eine wichtige Rolle bei Leicesters Titelgewinn gespielt hatte. Ilkay Gundogan hat den Triple-Sieger in diesem Sommer bereits in Richtung Barcelona verlassen, und auch Kyle Walker und Bernardo Silva werden mit Abgängen in Verbindung gebracht.

Im Sommertransferfenster 2023 wechselten namhafte Spieler wie Ruben Neves, Karim Benzema und Roberto Firmino für lukrative Angebote zu Klubs in Saudi-Arabien – und weitere werden wohl folgen.

Bild: Imago