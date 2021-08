Maierhofer will Karriere fortsetzen: “Ich bin im besten Fußballeralter”

via

Stefan Maierhofer ist seit Anfang Juli vereinslos. Zuletzt stand der 19-fache ÖFB-Teamstürmer in Deutschland bei den Würzburger Kickers unter Vertrag. Seine Spielerkarriere möchte Maierhofer, der am 16. August seinen 39. Geburtstag feierte, in diesem Jahr noch nicht beenden.

“Ich bin im besten Fußballeralter. Ich halte mich selbstständig fit. Ich habe dieses Prozedere schon das eine oder andere Mal erlebt als ich vereinslos war. Jetzt kommen die großen Transfers: Mbappe, Ronaldo und dann hintenraus wird der Major auch noch irgendwo einen Verein finden, weil irgendwo ein großer Stürmer verlangt wird”, sagt Maierhofer, der auch schon Pläne für die Zeit nach seiner Spielerlaufbahn hat: “Ich möchte einfach noch ein Jahr kicken und dann nächstes Jahr dann hoffentlich in den Pro-Lizenz-Kurs und dann langsam in das Trainerbusiness rein.”