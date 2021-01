Mainz 05 verpflichtet Liefering-Trainer Svensson

Der Däne Bo Svensson wechselt vom FC Liefering zurück nach Deutschland und wird neuer Cheftrainer bei seinem Ex-Club FSV Mainz 05. Der 41-jährige Ex-Profi soll am Dienstag offiziell vorgestellt werden, wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Für Svensson soll Mainz eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro an Red Bull Salzburg überwiesen haben. Eine Summe, die der Club im vergangenen Jahr für den damaligen Junioren-Trainer Svensson an Mainz gezahlt hatte.

Svensson sei mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, die Aufgabe wahrnehmen zu wollen, berichtete Lieferings Geschäftsführer Manfred Pamminger in einer Mitteilung des Salzburger Ausbildungsvereins. Der Däne habe in seiner Zeit an der Salzach tolle Arbeit geleistet. Liefering beendete die abgelaufene Saison auf Platz drei, nach der aktuellen Herbstsaison liegt der Club in der 2. Liga auf dem zweiten Rang.

Neuer Trainer von Liefering wird Matthias Jaissle. Der 32-jährige Deutsche betreute zuletzt die U18 der Red-Bull-Akademie. Zuvor war der ehemalige Hoffenheim-Profi Co-Trainer im Nachwuchs von RB Leipzig sowie zwischen 2017 und 2019 Co-Trainer bei Bröndby IF in Dänemark. Jaissle meinte zu seiner Beförderung: “Es ist eine große Chance, den Weg fortzusetzen, den Bo angefangen hat, aber gleichzeitig auch das, was ich mit einigen Jungs schon in der U18 erarbeitet habe, nun auf einem anderen Niveau umzusetzen.”

Das ist die schwierigste Aufgabe für Svensson in Mainz

Svensson löst bei Mainz Jan-Moritz Lichte ab, der nach nur drei Monaten den Chefposten wieder räumen musste. Der einstige Abwehrspieler und Publikumsliebling Svensson hatte zwischen 2007 und 2014 122 Pflichtspiele für Mainz absolviert. Der Club schwebt als Tabellen-17. in Abstiegsgefahr und setzt nun auf Altbekannte. Svensson war der Wunschkandidat von zwei weiteren Rückkehrern: Dem Ex-Manager und neuen Sportvorstand Christian Heidel und dem Ex-Trainer und neuen Sportdirektor Martin Schmidt. Mit dem Dänen kommt auch der gebürtige Mainzer Babak Keyhanfar als Co-Trainer vom FC Liefering mit zurück.

(APA)

Artikelbild: GEPA