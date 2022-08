via

Gemeinsam mit ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck hat Lisa Makas das Ende ihrer Profikarriere am Mittwoch bekanntgegeben. Am Sky-Mikro sprach die 30-Jährige über den Frauenfußball und was es braucht, um den Sport weiterzuentwickeln. Besonders die Vereine der ADMIRAL Bundesliga sollen laut Makas animiert werden, mehr Frauen zu integrieren.