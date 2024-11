Makellos in Königsklasse: Aston Villa verteidigt weiße Weste

Die Reise von Aston Villa in der reformierten Champions League geht am Mittwoch in Belgien weiter.

Villa, einer der ältesten Fußballclubs Englands, hat als eines von nur zwei Teams alle drei bisherigen Partien gewonnen und noch kein Gegentor kassiert. Nächster Gegner ist der FC Brügge. Zu einem Duell der Ungeschlagenen kommt es in Mailand, wenn Inter Arsenal empfängt. Bayern München ist im Heimspiel gegen Benfica Lissabon schon einigermaßen unter Druck.

Für Palhinha bereits „Finale“ gegen Benfica

Nach Niederlagen gegen Aston Villa und FC Barcelona brauchen die Münchener einen Sieg. Es ist das zweite Heimspiel für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nach dem 9:2 zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb. Die Münchner belegen Rang 23 von 36 Teams. Nur die ersten acht Teams ziehen ins Achtelfinale ein. Die dahinter platzierten 16 Teams der Tabelle spielen in einer K.-o.-Runde untereinander die weiteren acht Achtelfinal-Teilnehmer aus.

Der in Lissabon geborene und dort früher für Sporting spielende Portugiese João Palhinha erklärte das für ihn „ganz besondere Spiel“ gegen den Stadtrivalen Benfica sogar zu „einem Finale“ für den FC Bayern. Und das 206 Tage vor dem tatsächlichen Endspiel in der Allianz Arena, bei dem Palhinha und seine Kollegen unbedingt auf dem Platz stehen wollen. „Jedes Spiel beim FC Bayern bringt Druck mit“, sagte Kompany. „Es geht gegen Benfica nicht darum, in der Champions League zu bleiben oder auszuscheiden. Der Druck für einen Platz unter den Top acht ist im neuen Format immer da. Aber rein oder raus – das stimmt nicht.“

Brügge gut in Form

Aston Villa aus Birmingham ist mit Siegen gegen Bern, Bayern und Bologna optimal in die Ligaphase gestartet. In England gab es zuletzt allerdings zwei Niederlagen für die Truppe von Trainer Unai Emery. Zunächst hatte man im Liga-Cup gegen Oliver Glasners Crystal Palace das Nachsehen, dann in der Premier League gegen Tottenham. Zuvor hatten die „Villans“ bewerbsübergreifend elf Spiele nicht verloren.

„Wir haben eine Gelegenheit gegen Tottenham ausgelassen“, sagte der Spanier Emery. „Wir bleiben aber auf unserem Weg und werden versuchen, schnell wieder aufzustehen, das Spiel gegen Brügge am Mittwoch vorzubereiten und weiterzumachen.“ Der belgische Meister Brügge hat seit Ende Oktober drei Siege in den nationalen Bewerben eingefahren und sich dabei in guter Form gezeigt.

Ebenfalls am Mittwoch im Einsatz sind – neben Österreichs Vizemeister Salzburg – der französische Champion Paris Saint-Germain und der spanische Tabellenführer FC Barcelona. Die Katalanen treten bei Roter Stern Belgrad an, PSG empfängt Atletico Madrid. Der VfB Stuttgart trifft zu Hause auf Atalanta Bergamo.

(APA) / Bild: Imago