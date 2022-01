Mali scheitert nach packendem Elfmeterschießen sensationell an Äquatorialguinea

via

Was für ein spannendes Elfmeterschießen zwischen Mali und Äquatorialguinea!

Am Abend schieden die Bundesligaprofis Amadou Haidara und Diadie Samassekou nach einer Niederlage im Elfmeterschießen mit Mali aus. Gegen den Außenseiter Äquatorialguinea verlor Mali mit 5:6 im Duell vom Punkt, nachdem in 120 Minuten keine Tore gefallen waren. Äquatorialguinea, 114. der FIFA-Weltrangliste, bekommt es im Viertelfinale am Sonntag (20.00 Uhr/DAZN) mit Senegal zu tun.

Salzburgs Mo Camara spielte auf Seiten Malis durch und verwandelte einen Elfmeter. Ex-Salzburger Diadie Samassekou saß nur auf der Bank, Amadou Haidara wurde in der 108. Minute ausgewechselt.

Die Viertelfinal-Paarungen des Afrika Cup 2022:

Gambia – Kamerun

Burkina Faso – Tunesien

Ägypten – Marokko

Senegal – Äquatorialguinea

