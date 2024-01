Mali startete mit Koita und Nene erfolgreich in den Afrika-Cup

Mit Salzburg-Stürmer Sekou Koita hat Mali sein Auftaktspiel beim Fußball-Afrika-Cup in der Elfenbeinküste gewonnen. Sturm Graz Verteidiger Amadou Dante fand sich bei Mali nur auf der Bank wieder Mali besiegte am Dienstag Südafrika mit 2:0 (0:0). Im zweiten Spiel der Gruppe E überraschte Namibia mit einem 1:0 (0:0) über Tunesien und feierte bei der vierten Endrunden-Teilnahme den ersten Sieg.

Nachdem Südafrika vor der Pause durch Percy Tau einen Elfmeter vergeben hatte (19.), brachte ein Doppelschlag durch Hamari Traore (60.) und Lassine Sinayoko (66.) die Entscheidung. Koita kam bis zur 86. Minute zum Einsatz und machte dann Platz für seinen Salzburger Clubkollegen Dorgeles Nene.

Burkina Faso besiegte Mauretanien dank eines Elfmeters von Bertrand Traore in der 95. Minute mit 1:0. Im Duell der beiden Favoriten der Gruppe D trifft Burkina Faso am Samstag auf Algerien, das am Vortag gegen Angola nur 1:1 gespielt hat.

(APA)/Bild: Imago