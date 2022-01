Malkin krönte NHL-Comeback mit Doppelpack für Pittsburgh

Sieben Monate nach seiner Knieoperation hat Jewgeni Malkin ein herausragendes Comeback in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert.

Der 35-jährige Russe erzielte beim 4:1-Erfolg der Pittsburgh Penguins bei den Anaheim Ducks zwei Tore (24./PP, 35.) und bereitete einen der beiden Treffer von Jeff Carter (2., 58.) vor.

„Ich bin nur froh, dass das erste Spiel geschafft ist“, freute sich Malkin nach dem elften Penguins-Sieg in den jüngsten zwölf Spielen. Der Stürmer erzielte zum 63. Mal mehr als ein Tor in einem Spiel. Von den aktiven NHL-Profis haben nur Alexander Owetschkin (154), Sidney Crosby (85), Steven Stamkos (80) und Carter mit seinem 65. Doppelpack öfter zumindest zwei Treffer in einem Match bejubelt.

Ergebnisse der NHL von Dienstag:

Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 1:6

Florida Panthers – Vancouver Canucks 5:2

Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks 2:4

Nashville Predators – Colorado Avalanche 5:4 n.V.

Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs 3:4 n.P.

Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins 1:4

San Jose Sharks – Detroit Red Wings 3:2 n.V.

(APA)/Bild: Imago