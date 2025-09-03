Mallorca-Kapitän nach Trainer-Kritik suspendiert

Der spanische Fußball-Erstligist RCD Mallorca hat Mittelfeldspieler Dani Rodríguez nach dessen öffentlicher Kritik an Trainer Jagoba Arrasate suspendiert. Zudem wurde ihm die Kapitänsbinde entzogen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, seien „das Arbeitsverhältnis sowie die Gehaltszahlungen“ ausgesetzt worden.

Rodríguez hatte sich nach der Niederlage (1:2) am Samstag bei Real Madrid auf Instagram darüber beschwert, dass er nicht berücksichtigt worden war. Stattdessen hatte Neuzugang Jan Virgili, wenige Tage zuvor vom FC Barcelona verpflichtet, den Vorzug erhalten. „Es schmerzt, dass ein Spieler, der gerade erst mit einer einzigen Trainingseinheit angekommen ist, den Vorzug vor Mitspielern erhält, die seit Jahren dieses Trikot mit Schweiß und Einsatz verteidigen“, schrieb Rodríguez.

Rodriguez nicht für Mallorca im Bernabeu auf dem Feld

Der offensive Mittelfeldspieler ergänzte zudem, dass seine Familie extra für ihn nach Madrid gereist war, „mit der Hoffnung meiner Kinder, ihren Vater im Bernabéu spielen zu sehen. Wichtige Lektion und Ratschlag für sie: Erwarte niemals etwas von irgendjemandem“.

Seit seinem Wechsel auf die Insel 2018 absolvierte der Spanier 282 Pflichtspiele im Trikot der Mallorquiner.

(SID) / Bild: Imago