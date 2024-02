Malone-Rückkehr nach Österreich auf der Zielgeraden gescheitert

Kurz vor dem Ende der Wintertransferphase wäre Austria Wien fast noch ein Transfercoup gelungen. Die Verpflichtung des ehemaligen WAC-Angreifers Maurice Malone scheiterte jedoch auf den letzten Metern.



Nach Sky-Informationen konnten der FC Basel und die Wiener Austria auf den letzten Metern keine Einigung erzielen. Am „Deadline Day“ in Österreich ging Malone am Morgen noch fest von einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga aus – daraus wurde am Ende nichts.

Malone erzielte in der vergangenen Saison für den Wolfsberger AC in 29 Pflichtspielen neun Treffer und bereitete elf weitere Tore vor.

Bei der im Herbst offensiv schwächelnden Austria (16 Tore in 17 Spielen) hätte Malone an der Seite von Toptorschütze Andreas Gruber (acht Saisontore) für mehr Torgefahr sorgen können.

Bild: GEPA