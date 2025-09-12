Malone trifft auf Ex-Klub: Sturm empfängt Angstgegner Austria

Meister Sturm empfängt mit der kriselnden Wiener Austria einen Angstgegner.

In den vergangenen fünf Ligaduellen gelang den Grazern kein Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen) gegen die Veilchen, auch im Cup-Viertelfinale im Februar gingen die Steirer als Verlierer vom Platz. Das soll sich am Sonntag (ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – mit Sky Stream live dabei!) freilich ändern, die Truppe von Trainer Jürgen Säumel nahm durch den 3:0-Derbysieg gegen den GAK ein gutes Gefühl mit in die Länderspielpause. „Wir wollen mit unseren Prinzipien gegen die Austria gewinnen, was uns ja im letzten Jahr nie gelungen ist“, betonte Säumel, der mit Blick auf einen Einsatz der angeschlagenen Leistungsträger Jon Gorenc Stankovic und Otar Kiteishvili von einem „Wettlauf gegen die Zeit“ sprach.

Bei den Violetten behielt Stephan Helm mit einem 1:0-Heimsieg gegen Altach seinen Trainerjob, auf den Austria-Coach wartet aber erneut eine schwere Hürde. „Das Auswärtsspiel in Graz ist eine der größten Herausforderungen in der Bundesliga. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir – wenn wir unsere Top-Performance abliefern – gegen jeden punkten können“, sagte Helm. Mit Torjäger Maurice Malone, der kurz vor Transferschluss noch nach Graz wechselte, kam Helm zudem ein Stammspieler abhanden, der möglicherweise schon auf der Gegenseite als „Joker“ auflaufen wird. Ein Jubiläum wird Abwehrchef Aleksandar Dragovic feiern, der 34-Jährige steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel. Auf der Gegenseite könnte Gorenc Stankovic sein 150. Ligaspiel absolvieren.

