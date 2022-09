Man City gegen Aston Villa nur Remis

via

via Sky Sport Austria

Manchester City kam am 6. Spieltag der Premier League bei Liga-Nachzügler Aston Villa nicht über ein 1:1 hinaus.

Stürmerstar Erling Haaland (50.) erzielte zunächst mit seinem bereits zehnten Saisontreffer die Führung für die Truppe von Trainer Pep Guardiola. Doch Leon Bailey sicherte mit seinem Tor in der 74. Minute der Mannschaft von Coach Steven Gerrard einen Punkt. City verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze und ist mit 14 Zählern einen Punkt hinter Arsenal, das am Sonntag bei Manchester United gastiert, Zweiter.

(APA) / Bild: Imago