Man United will nächsten Tiefschlag an der Anfield Road vermeiden

Manchester Uniteds Fans fürchten den nächsten Tiefschlag. Nur wenige Tage nach dem Aus in der Champions League droht bei Premier-League-Spitzenreiter Liverpool am Sonntag (ab 17 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) die nächste Schmach. Allzu gut in Erinnerung ist die 0:7-Abfuhr, welche die Red Devils im März an der Anfield Road hinnehmen mussten. Ein Jahr davor gewann das Team von Jürgen Klopp den Klassiker zu Hause mit 4:0.

Seit 2016 hat Manchester in Liverpool in sieben Ligaspielen gerade einmal ein Tor geschossen. United-Fans fragen sich, wer für den Umschwung sorgen soll, da auch ein kreatives Element fehlen wird: Einfädler und Kapitän Bruno Fernandes holte sich beim 0:3 gegen Bournemouth in der Vorwoche völlig unnötig eine Gelbe Karte ab und fehlt damit aufgrund einer Sperre. Trainer Erik ten Hag ist nicht zu beneiden. Eine weitere Niederlage – es wäre schon die achte in der laufenden Saison – würde den Druck auf den Niederländer weiter ansteigen lassen.

Ten Hag selbst agierte nach dem Abschied aus dem internationalen Geschäft gefasst. „Wir können uns jetzt auf die Premier League fokussieren“, meinte er nach der Niederlage gegen den FC Bayern. Auch beim 0:1 gelang seinem Team kein Treffer. In der Meisterschaft gelte es, unter die Top Vier zu kommen, um auch nächstes Jahr wieder in der Champions League angreifen zu können, betonte Ten Hag. Aktuell ist United Sechster, auf den viertplatzierten Meister und Stadtrivalen Manchester City fehlen sechs Zähler.

Liverpool überzeugt nicht immer – holt aber Ergebnisse

Liverpool agierte in den vergangenen Wochen nicht vollends überzeugend, den Reds gelang es aber zumeist, die Resultate einzufahren. Nach drei Siegen in Folge wurde Arsenal an der Spitze überholt. Vor dem „Northwest Derby“ könnten sowohl die Londoner (daheim gegen Brighton), als auch der Überraschungsdritte Aston Villa (bei Brentford) an Liverpool vorbeiziehen. Man City kann mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace am Samstag bis auf einen Zähler an Liverpool näher rücken.

Die 1:2-Niederlage in der Europa League bei Union Saint-Gilloise bereitet an der Merseyside keine Sorgen. Klopp schickte in Belgien eine junge Elf aufs Feld, der Aufstieg in der Gruppe mit dem LASK war schon davor gesichert. Der Deutsche haderte nur mit der Verletzung von Alexis Mac Allister. Der argentinische Weltmeister laboriert derzeit an einer Knieblessur, der Mittelfeldmann muss nun einmal ein paar Tage pausieren.

(APA) / Bild: Imago