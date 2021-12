Manchester City besiegt auch Aston Villa

via

via Sky Sport Austria

Manchester City holt einen knappen 2:1 Auswärtssieg gegen Aston Villa und kann den zehnten Sieg im 14. Saisonspiel in der Premier League einfahren.

Manchester City war vor allem in der ersten Halbzeit hochüberlegen und spielte Aston Villa phasenweise her. Knapp 90 Prozent Ballbesitz in den ersten zehn Minuten, anschließend einige Hochkaräter, von denen zwei vor der Pause dem Weg ins Tor fanden. Zunächst traf Dias (27.), dann Bernardo Silva (43.).

Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren jedoch einen Zahn zu und brauchten nur zwei Minuten, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Watkins netzte nach einem Eckball (47.). Allerdings verpassten es die Gastgeber in der Folge, nachzulegen und überließen stattdessen ManCity wieder das Zepter, dass den Vorsprung ohne große Mühe über die Zeit verwaltete.

In der Tabelle bleibt ManCity durch den Sieg auf dem 2. Tabellenplatz nur einen Punkt hinter dem FC Chelsea, das im Parallelspiel mit 2:1 in Watford siegte. Aston Villa kassiert die erste Niederlage unter Gerrard, bleibt aber vorerst auf Rang 13.

(Red./sport.sky.de)/Bild: Imago