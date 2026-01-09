Manchester City bestätigt Semenyo-Wechsel
Manchester City hat Antoine Semenyo von Bournemouth in einem Transfer im Wert von rund 72 Millionen Euro verpflichtet. Der Stürmer unterschreibt bei den Citizens einen Fünf-einhalb-Jahres-Vertrag.
Der Wechsel bedeutet, dass Manchester City in den vergangenen 12 Monaten insgesamt knapp 500 Millionen Euro für 14 neue Spieler ausgegeben hat.
City einigte sich mit Bournemouth auf eine fixe Ablösesumme von etwa 72 Mio. Euro, zuzüglich leistungsbezogener Boni von rund 1,8 Mio. Euro sowie einer 10-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung.
Der Premier-League-Klub setzte sich im Rennen um den 26-Jährigen gegen Manchester United, Liverpool, Chelsea und Tottenham durch.
In seinem letzten Spiel für Bournemouth erzielte Semenyo einen spektakulären späten Siegtreffer beim 3:2-Heimsieg gegen Tottenham, bevor er am Donnerstag den Medizincheck bei Manchester City absolvierte.
(skysports.com) / Artikelbild: Imago