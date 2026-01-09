Manchester City bestätigt Semenyo-Wechsel

Manchester City hat Antoine Semenyo von Bournemouth in einem Transfer im Wert von rund 72 Millionen Euro verpflichtet. Der Stürmer unterschreibt bei den Citizens einen Fünf-einhalb-Jahres-Vertrag.

Der Wechsel bedeutet, dass Manchester City in den vergangenen 12 Monaten insgesamt knapp 500 Millionen Euro für 14 neue Spieler ausgegeben hat.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

City einigte sich mit Bournemouth auf eine fixe Ablösesumme von etwa 72 Mio. Euro, zuzüglich leistungsbezogener Boni von rund 1,8 Mio. Euro sowie einer 10-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung.

Der Premier-League-Klub setzte sich im Rennen um den 26-Jährigen gegen Manchester United, Liverpool, Chelsea und Tottenham durch.

In seinem letzten Spiel für Bournemouth erzielte Semenyo einen spektakulären späten Siegtreffer beim 3:2-Heimsieg gegen Tottenham, bevor er am Donnerstag den Medizincheck bei Manchester City absolvierte.

(skysports.com) / Artikelbild: Imago