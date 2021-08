Manchester City suspendiert Mendy

Der Premier-League-Verein Manchester City hat seinen Verteidiger Benjamin Mendy vorläufig suspendiert. Der französische Fußball-Nationalspieler werde für die Dauer polizeilicher Ermittlungen frei gestellt, hieß es in einer Mitteilung des englischen Erstligisten am Donnerstag. Die Polizei bestätigte, dass gegen den 27-Jährigen ermittelt wird. Er solle am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es in einer Mitteilung der Cheshire Police.

Mendy muss sich mit mehreren Vergewaltigungsvorwürfen auseinandersetzen. Die kriminellen Handlungen sollen zwischen dem Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben. Der Club will sich wegen des laufenden Verfahrens nicht weiter zu der Sache äußern.

(APA/dpa/Reuters)

Artikelbild: Imago