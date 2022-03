Manchester City und Liverpool im FA-Cup gefordert

Im plötzlich wieder engen Premier-League-Titelrennen können Manchester City und Liverpool am Wochenende durchatmen. Im FA-Cup aber geht es für die beiden Topteams um den Einzug ins Halbfinale. City tritt am Sonntag beim von Ralph Hasenhüttl betreuten Southampton FC an. In den Liga-Duellen in dieser Saison trotzte der Außenseiter dem Favoriten ein 0:0 und 1:1 ab.

Liverpool gastiert Stunden später beim Zweitligisten Nottingham Forest. Mit einem Weiterkommen hätten die „Reds“ weiter Chancen auf das historische Quadrupel („Fab Four“), vier Titelgewinne in einer Saison. Es warten zehn heiße Wochen auf das Team von Jürgen Klopp. Mit Chelsea ist ein weiteres Schwergewicht noch im Cup-Bewerb vertreten. Die „Blues“ versuchen die lauten Nebengeräusche um die Sanktionen gegen den Club mit sportlichem Erfolg in Middlesbrough zu übertönen.

Die Premier League steht am Wochenende aber nicht still. Insbesondere auf Londoner Clubs könnten vorentscheidende Matches im Kampf um die Champions-League-Plätze zukommen. Aktuell hat Arsenal trotz einer 0:2-Niederlage gegen Liverpool zuletzt den vierten und letzten Startplatz hinter Lokalrivale Chelsea inne.

Die „Gunners“ liegen mit 51 Punkten einen Zähler vor dem bereits in der Länderspielpause weilenden Rekordmeister Manchester United. Die Red Devils aber haben bereits zwei Spiele mehr als Arsenal absolviert. West Ham (6./48) und Tottenham (7./48) haben ebenfalls bereits öfter als Arsenal gespielt. „Hammers“ gegen „Hotspur“ heißt es zudem am Sonntag, während Arsenal am Samstag beim Tabellenneunten Aston Villa antritt.

(APA)/Bild: GEPA