Manchester City verpflichtet brasilianischen Teamspieler

Englands Fußball-Meister Manchester City hat den ersten Transfer des Sommers unter Dach und Fach gebracht.

Die „Citizens“ gaben am Donnerstag die Verpflichtung des brasilianischen Teamspielers Savinho bekannt. Der 20-jährige Flügelspieler war in der vergangenen Saison vom französischen Klub Troyes an Girona verliehen und überzeugte für das spanische Überraschungsteam mit neun Ligatoren.

Savinho erhielt bei City laut Klubangaben einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse soll vorerst rund 25 Mio. Euro betragen, könnte sich mit Bonuszahlungen aber auf rund 40 erhöhen. Sowohl Troyes als auch Girona gehören zur von den Eigentümern des englischen GroßKlubs aus Abu Dhabi kontrollierten City Football Group.

(APA) / Bild: Imago